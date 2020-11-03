Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 ноября 2020 года составило 309 человек

Коронавирус забрал жизни еще нескольких человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коронавирус продолжает уносить все больше жизней. По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе от опасной инфекции скончались еще шесть человек. Всего - 309 летальных исходов. Подробности о последних погибших - пол, возраст, сопутствующие заболевания, пока не известны.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 20482 жителя Заполярья. 216 новых случаев было выявлено за минувшие сутки. Однако до установления нового рекорда по количеству инфицированных за один день еще далеко. Пальма первенства в этом плане принадлежит 4 мая, когда в регионе было зафиксировано аж 280 новых случаев за сутки. Лидером по числу заболевших неизменно остаются Мурманск, Белокаменка и Североморск.

К счастью, выздоровевших тоже хватает. Так, ковид смогли победить 16238 пациентов. 144 человека выздоровели за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске простятся с и.о. министра культуры Натальей Ивановой. Талантливый специалист и руководитель умерла от коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru