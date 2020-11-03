Путешественник из Санкт-Петербурга снял атмосферный клип про Териберку

Красоты Териберки мало кому не придутся по душе. Фото: скрин

Териберка покоряет сердца все новых и новых путешественников. Оно и не удивительно, ведь маленький уголок на берегу Северного-Ледовитого океана с его чудесными пейзажами мало кого может оставить равнодушным.

Новый клип о холодных живописных красотах поморского села и о его заброшенных местах снял житель Санкт-Петербурга Иван Данко. Молодой человек показал бескрайние морские просторы, водопады, качели на пляже, на которых можно забыть обо всем, старые корабли и полуразрушенные таинственные дома. Видео под названием "На краю земли" получилось довольно атмосферным и набрало больше двух тысяч просмотров.

- Это история про ощущение Севера и отношения между человеком и природой. Снято на Sony a6300 + Mavic Air в Териберке в октябре этого года, - отметил автор клипа в описании под роликом на YouTube.

Напомним: смотреть на красоты Териберки можно онлайн. В поморском селе установили камеры с видом на Северный Ледовитый океан.

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