Мошенники пытаются продать жителям Мурманской области «антивирусные» фильтры

Мошенники пытаются навязать северянам чудо-фильтры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманчане в социальных сетях жалуются на мошенников, решивших поживиться на ситуации с распространением новой коронавирусной информации.

Жители областного центра рассказывают, что неизвестные стучатся в квартиры домов, предлагают проверить качество водопроводной воды и наличие в ней вируса. А после предлагают перестраховаться и провести профилактику, установив на краны специальные «антивирусные» фильтры для воды. За один экземпляр они предлагают заплатить пять тысяч рублей. Конечно, качество и эффективность такого приспособления весьма сомнительны. Часто злоумышленники продают "пустышки".

Мурманчане переживают за пожилых родственников, которые как правило, становятся жертвами мошенников.

Как сообщили в региональном управлении внутренних дел, пока заявлений о подобном виде мошенничества от мурманчан не поступало. Северянам советуют не открывать дверь незнакомым людям.

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