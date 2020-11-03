Мурманские пейзажи украсят новогодние заставки Первого канала

Первый канал снимет красивые пейзажи Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Кольский полуостров славится красотой своей природы, которая имеет очарование в любое время года. Но так как мы все-таки находимся на Крайнем Севере, то от зимних пейзажей просто дух захватывает. Это и северное сияние, и белоснежные пустыни, и кристальный лед озер, и стальная мощь морей.

Мы это видим каждый день, а теперь полюбоваться ими сможет и вся страна. За снежными зимними пейзажами съемочная группа Первого канала едет в Мурманскую область.

– В Москве снега традиционно мало, так что за настоящей зимой приедут к нам! Сейчас съемочной группе помогают с выбором локаций, – сообщил на своей странице в соцсети губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отснятые в регионе кадры будут включены в новогодние заставки для Первого канала, которые будут крутить, чтобы создать праздничное настроение у зрителей.

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