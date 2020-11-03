Курсанты «Седова» выложили уникальные фото с борта судна

Над Норвежским морем играло мощное северное сияние. Фото: Михаил Михайловский.

Самый большой парусник в мире «Седов» идет из Владивостока в Калининград в рамках экспедиции, посвященной 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды отечественными исследователями.

Напомним: 19 октября барк «Седов» зашел в порт Мурманска. А 23 и 24 октября на барк заселилась новая смена курсантского состава. За время стоянки в порту барк пополнил запасы топлива, пресной воды и провизии. Также силачи отбуксировали судно на 3,25 метра и установили мировой рекорд. 26 октября парусник вышел из порта Мурманск и направился в порт приписки – Калининград.

Курсанты "Седова" наблюдали небесное шоу. Фото: Михаил Михайловский.

При входе в Норвежское море команде барка «Седов» удалось увидеть мощное по силе и красоте северное сияние. Фотографии авроры бореалис были выложены в официальной группе парусника в социальной сети. Автор удивительных снимков – Михаил Михайловский.

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