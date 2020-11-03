В Мурманской области задержали дебошира, объявленного в федеральный розыск

Мужчина выпил и стал буянить прямо в поезде. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской области в поезде «Мурманск-Москва» задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Нетрезвый пассажир устроил дебош прямо в вагоне. Он громко ругался, мешал отдыхать другим пассажирам и не реагировал на замечания поездной бригады. Последние сообщили о дебошире правоохранителям.

Прибывшие сотрудники транспортной полиции проверили документы у пассажира. Тут то и выяснилось, что 33-летний житель Алтайского края на протяжении шести месяцев скрывался от правоохранительных органов: он пытался избежать наказания за грабеж, который совершил на территории Барнаула. Поэтому мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Дебошира задержали и в отношении него составили дело об административном правонарушении за появление в пьяном виде в общественном месте. Сейчас он находится под стражей и будет в ближайшее время передан инициаторам розыска.

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