Ночью в Мурманске восемь пожарных тушили буксир

Причины пожара еще предстоит выяснить. Фото: ГУ МЧС России по МО

Минувшая ночь оказалась неспокойной для мурманских огнеборцев. Около полуночи в областном центре загорелся старый буксир. На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели.

- 3 ноября в 00.13 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу Мурманск, улица Ладыгина, дом №2. Пожар случился на не используемом буксире, в разделке. Обгорела верхняя и нижняя палубы на общей площади 15 квадратных метров, там же сгорел утеплитель. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 1 единица техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: на прошлой неделе в Мурманске горело судно "Таврический", к пожару могли привести ремонтные работы.

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