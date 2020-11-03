Министр здравоохранения Мурманской области: "Бесплатные противовирусные препараты получили 39 тысяч человек"

Почти 40 тысяч жителей Мурманской области получили бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошло неделе стало известно, что в Мурманской области участились жалобы от северян. которые не получают бесплатные противовирусные препараты, которые ранее были обещаны. Губернатор Андрей Чибис поручил разобраться в сложившейся ситуации и на оперативном совещании 2 ноября спросил с министра здравоохранения отчет о проделанной работе.

- Бесплатными противовирусными препаратами как от ОРВИ, так и от коронавируса за счет бюджета уже обеспечены 39065 человек. Поступило более 140 жалоб от тех, кто не получил лекарства, в основном они все поступают из Мурманска. мы разбираемся с каждым случаем, все жители получат ответ, - сообщил Дмитрий Панычев.

Андрей Чибис уточнил, что ответственные за появившуюся проблему должны быть привлечены к ответственности. Но сначала надо выяснить, почему практика разошлась с теорией и нормативными документами.

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