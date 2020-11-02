К прогимназии №61 в Мурманске стянуты пожарные машины

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечер понедельника в центре Мурманска оказался неспокойным. По городу пронеслись несколько пожарных машин, громкие сирены которых многих взволновали. Как оказалось, спецслужбы были стянуты к прогимназии №61, которая находится на улице Челюскинцев.

- Ехал в этот момент в северную часть города, видел как летели "пожарки" со спецсигналами. Водители молодца, все пропускали их, а вот пешеходы не очень - пытались перебежать и из под колес выпрыгивали, - отметил в паблике "Мурманск ДТП ЧП" очевидец.

Как объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области, в учебном заведении сработала автоматическая пожарная сигнализация, что и стало причиной приезда спасателей. Подробности пока что не уточняются, но похоже, что ничего криминального не произошло.

Напомним: в Мурманской области горели автомойка и строительные вагончик. Люди в пожарах не пострадали.

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