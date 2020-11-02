Погода в Мурманске и области на 3 ноября 2020 года: сильные осадки и штормовое предупреждение

Погода будет ненастной. Фото: Олег ФИЛОНОК

3 ноября жителей Мурманской области ожидает облачная погода и осадки, которые ночью местами станут сильнее. Ветер южный сильный, а в отдельных районах ночью очень сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем будет от +3 до +8.

Кроме этого, мурманский гидрометцентр отмечает, что в регионе - штормовое предупреждение. 2 ноября с 20.00 на северо-западе Мурманской области возможно усиление юго-восточного, южного ветра в порывах 25-26 метров в секунду. Он сохранится до 5-8 часов 3 ноября.

- 3-5 ноября погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами осадки, температура воздуха на 4-6 градуса выше климатической нормы, - рассказали синоптики мурманского гидрометцентра.

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