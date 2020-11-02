В Мурманской области сотрудник транспортной полиции избил авиадебошира

Мужчина пытался улететь в Санкт-Петербург пьяным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиадебоширы - отдельная категория нарушителей. Обычно они агрессивно ведут себя и в салоне самолета, и в отделении после задержания.

21 сентября этого года с борта Мурманск-Санкт-Петербург в аэропорту "Мурманск" сняли мужчину, который выпил и стал буянить. Все происходило уже после двух часов ночи. В дежурной части он не успокоился, и стал обкладывать матами сотрудника полиции. Тот разозлился.

- Сотрудник полиции посчитал, что принятые в отношении гражданина меры, являются не достаточными, после чего, явно превышая должностные полномочия, стал наносить удары дубинкой по потерпевшему, который в этот момент находился в наручниках и какой – либо опасности уже не представлял. В отношении гражданина, неоднократно судимого, также возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской.

Против самого же стража порядка возбудили уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также он лишился работы, а сейчас находится под домашним арестом. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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