Подростков, разбивших остановку на улице Лобова в Мурманске, задержали полицейские

Юношей доставили в отделение полиции. Фото: скрин

Автобусные остановки в Мурманске постоянно страдают от действий неугомонных вандалов, которых хлебом не корми, только дай что-нибудь испортить.Так, очередной стеклянный комплекс разбили на улице Лобова, около дома №5. Но на этот раз хулиганы безнаказанными не остались.

- Ориентировки на предполагаемых злоумышленников были переданы патрульным экипажам полиции. После проведения розыска стражи порядка нашли всех причастных к инциденту нарушителей, которых доставили в отдел. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Мурманска - 17-летний, 16-летний, 15-летний и 14-летний подростки. До этого они в поле зрения правоохранительных органов не попадали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Напомним: в Мурманске на Семеновском озере установят теплую остановку с Wi-Fi. На строительство комплекса выделили 2,4 миллиона рублей.

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