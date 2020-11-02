Завершены поиски 74-летней Любови Якимовой из поселка Титан

К сожалению, женщина погибла. Фото: "МурманСпас"

В конце октября на берегу озера под Ковдором обнаружили труп 48-летнего мужчины, который не смог вернуться с рыбалки домой. Спустя неделю, 1 ноября, следователей ждала еще одна трагичная находка - в лесу вблизи поселка Титан, что находится под Кировском, нашли тело женщины. Умершей оказалась местная жительница - 74-летняя Любовь Якимова, которую с 5 августа искали местные жители.

- Установлена личность погибшей - местная жительница 1946 года рождения. Проживала одна. Страдала заболеванием, связанным с потерей памяти. При осмотре тела женщины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина. - Следственным отделом в Апатитах проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

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