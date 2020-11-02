Из Терского центра соцобслуживания населения пропал 15-летний подросток

Куда подевался подросток - остается только догадываться. Фото: vk.com/murmanspas51

И снова в Мурманской области пропадают дети. 15-летний Никита Штефанеса ушел из Терского центра соцобслуживания населения, что расположен в Умбе, 1 ноября и с тех пор его местонахождение не известно. Как отмечают волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас", юноша может находиться в любом городе Мурманской области. Остается надеяться, что он не попал в опасные приключения. Пропадает он не первый раз.

Приметы: рост 160 сантиметров, волосы короткие темные, плотного телосложения. Был одет в куртку черного цвета, черную кофту с капюшоном, серые трикотажные штаны с надписью и черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Никите, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо 8-911-063-49-12, 8-911-339-89-41 (поисково-спасательный отряд "МурманСпас").

Напомним: завершены поиски 36-летней Екатерины Семенкиной из Мурманска. Женщину искали почти месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах нашли сбежавших из психбольницы пациентов. Мужчины ушли из медучреждения в тапочках (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru