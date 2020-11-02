В Апатитах задержали мужчин, которые отправились на похороны знакомого с карабином

Оружие направили на экспертизу. Фото: unsplash.com/

Под конец октября у полицейских в Апатитах выдалась не самая обычная операция. Так, стражи порядка на проезжей части окружили внедорожник, водителя и пассажиров которого задержали и доставили в отдел полиции, а сам автомобиль был тщательно досмотрен. Что же стало причиной таких действий со стороны силовиков? Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

- Жители Мурманской области приехали в город на похороны своего знакомого. В их машине нашли карабин, а также курительные смеси, которые сейчас отдали на экспертизу. По предварительным данным, винтовка была официально зарегистрирована, - отметили в ведомстве.

Зачем северяне прихватили на траурное мероприятие оружие, остается только догадываться, ведь подробности этого дела правоохранительные органы пока что не раскрывают.

Напомним: жительница Кировска проведет семь лет в колонии за убийство спящего сожителя из винтовки. Женщина выстрелила мужчине в висок.

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