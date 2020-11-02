Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: больных COViD-19 смогут долечивать дома

Больных, у которых коронавирус протекает в легкой форме, будут долечивать дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Мурманской области становится все тревожнее, за сутки выявляют уже более 200 новых зараженных.

Новые ограничительные меры в Заполярье пока не вводят, однако меры все принимают. Например, из автобазы регионального правительства выделили 17 машин для помощи медработникам.

Еще одно новшество озвучил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник, 2 ноября.

- Согласно новым рекомендациям Минздрава, мы можем пациентов, у которых нет тяжелой динамики и которые идут на поправку, выписывать из медучреждений и лечить дома до полного выздоравления, - уточнил профильный министр. - Это позволит задействовать ковидные койки для большего количества пациентов.

На прошлой неделе были развернуты 34 новые койки, для них использовали оборудование из быстровозводимого госпиталя в Мурмашах. Всего в Мурманской области 1249 ковидных коек, в том числе 684 кислородных и 123 с ИВЛ.

Губернатор Андрей Чибис поручил тщательно проработать механизм доставки лекарства пациентам, которые проходят лечение на дому.

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