Жительница Кировска проведет семь лет в колонии за убийство спящего сожителя из винтовки

Женщина полностью признала свою вину. Фото: СУ СКР по МО

Уснуть и больше никогда не проснуться... Именно такая смерть ожидала 38-летнего жителя Кировска одним летним днем.

Известно, что в ночь с 7 на 8 июня этого года 34-летняя кировчанка из-за неприязни к своему сожителю выстрелила тому в левый висок из пневматической винтовки «Байкал», пока северянин спал. Мужчина тут же скончался, а виновница решила "скорую" не вызывать. Убийство произошло в ее квартире на улице Олимпийской.

По началу женщина всячески отрицала свою причастность к преступлению, но под тяжестью неоспоримых доказательств все-таки признала вину и дала исчерпывающие признательные показания. Суд уже вынес ей обвинительный приговор.

- Приговором суда женщине назначено наказание - 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

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