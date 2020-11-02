Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: оборудование из мобильного госпиталя в Мурмашах поступило в медучреждения региона

Госпиталь в Мурмашах с момента открытия не принял ни одного пациента. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Вторая волна коронавируса накрыла Мурманскую область. 1 ноября в регионе зафиксировали свыше 200 новых случаев заражения, число умерших уже составляет 300 человек, а общее число заболевших уже более 20 тысяч рублей.

Правительство Заполярья пока не вводит новые ограничения, но меры все же принимаются.

- Из автобазы правительства по просьбе министерства здравоохранения выделены 17 машин, которые будут переданы медработникам для работы с пациентами с признаками ОРВИ. Также 10 наших водителей будут помогать медработникам, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также стало известно, что оборудование из быстровозводимого госпиталя в Мурмашах уже стали перевозить в медучреждения региона. Как уточнил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, благодаря этой технике в Мурманской области развернули 224 дополнительные ковидные койки. Напомним: госпиталь с момента открытия в июне не принял ни одного пациента.

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