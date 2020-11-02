Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания

Наталья Юрьевна (справа) умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: правительство Мурманской области

31 октября на 53-м году жизни остановилось сердце и.о. министра культуры Мурманской области Натальи Ивановой. Почти месяц пытались спасти ее от коронавируса, но новая опасная инфекция оказалась сильнее.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области 2 ноября начали с минуты молчания, которой присутствующие почтили память коллеги. Вспоминают ее и те, кто работал с Натальей Юрьевной.

- Как и многие из тех, кто знал Наташу, я до конца верил, что она справится и вернется в строй. Когда я стал министром культуры все, включая меня, понимали, что это большой риск. Одного желания и видения — недостаточно, чтобы руководить на таком уровне. Нужен человек, который может обеспечить безопасность: умный, опытный и верный. Когда Оксана Демченко предложила Наталью Юрьевну Иванову как кандидата на первого зама, у меня камень упал с плеч. Высококвалифицированная, прямая, амбициозная, трезвомыслящая — лучший вариант для баланса в нашем дуэте. Несмотря на то, что она работала в Минэкономе, у нее было множество созвучных мыслей по развитию культуры в регионе. А еще, она ничего и никого не боялась. Лучшего зама и наставника было не найти. Одновременно со своей резкостью и скоростными решениями, она была очень чуткой и всегда готова была изменить свое решение, если видела, что есть более здравые варианты. Спасибо, Наташа! Ты оставила след во многих жизнях. В моей точно, - написал в Instagram экс-министр культуры Евгений Гоман.

Новым главой профильного ведомства стала Ольга Обухова.

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