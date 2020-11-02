В Мурманской области назначен новый министр культуры

Ольга Обухова стала новым министром культуры Мурманской области.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания, которой почтили память умершей от коронавируса и.о. министра культуры Натальи Ивановой.

И сразу же после этого губернатор Андрей Чибис объявил, кто будет занимать место главы ведомства. Новым министром культуры стала Ольга Обухова.

- Так получилось, что Наталья Юрьевна успела одобрить эту кандидатуру. Ольга Обухова - известный человек в сфере культуры Мурманской области, ранее она возглавляла профильный комитет в Североморске. Ольга Геннадьевна, желаю вам удачи, вы приступаете к работе в непростое время, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

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