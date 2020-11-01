В приют в Мончегорске подбросили чемодан с щенками

Неизвестные подбросили к дверям приюта чемодан с щенками. Фото: vk.com/domshvostommonchegorsk

Волонтеры, которые занимаются бездомными животными, привыкли, что им часто подкидывают котят и щенков, которые совсем недавно появились на свет. Вот и в Мончегорске к дверям приюта "Дом с хвостом" кто-то принес чемодан с маленькими мокроносыми очаровашками.

В чемодане были семь щенков. Фото: vk.com/domshvostommonchegorsk

- Чемодан открыли, а там - щенята! Им даже прививки не сделать, слишком маленькие! Максимум 2-3 недели на вид. А это значит, что в приюте их ждет гибель через две недели от энтерита или другой инфекции, - написали в своей группе волонтеры.

Одна малышка по кличке Ласка уже нашла дома, а вот ее братики и сестренки: Гарик, Джесси, Кира, Рекс, Лора и Снежок находятся на передержке. Этим обаятельные крохи ищут ответственных хозяев, чтобы стать полноценными членами семьи. Посмотрите на эти мордашки: может, одна из них покорит ваше сердце?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ищут новую семью для пса, оставленного на трассе "Кола". Животное ожидало хозяина на обочине, но за ним так никто и не вернулся [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru