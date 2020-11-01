Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 ноября 2020 года составило 300 человек

В Мурманской области растет число жертв коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три антирекорда по коронавирусу были установлены в Мурманской области за один день. Первый - число заболевших с начала пандемии превысило 20 тысяч человек, второй - за сутки выявляют уже более 200 новых случаев. А третий - число умерших от новой инфекции с весны составляет уже 300 человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 умерли три человека. Напомним: коронавирус остановил сердце и.о. министра культуры Мурманской области Натальи Ивановой.

Также за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 204 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+22, всего 1993), Оленегорске (+19, всего 606), Кандалакшском районе (+10, всего 399), Апатитах (+8, всего 553), Мончегорске (+49, всего 997), Ковдорском районе (+6, всего 330).

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