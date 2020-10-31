Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 октября 2020 года составило 297 человека

Всего с марта в регионе выявили 19852 заболевших COVID-19, 16008 человек выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает останавливать сердца жителей Мурманской области. По данным оперативного штаба на 31 октября, за последние сутки от новой инфекции умерли три человека, общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 297 человек.

Напомним: 31 октября из-за коронавируса умерла и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова.

Всего с марта в регионе выявили 19852 заболевших COVID-19, 16008 человек выздоровели.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 196 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 1971), Оленегорске (+16, всего 587), Кандалакшском районе (+5, всего 389), Апатитах (+14, всего 545), Мончегорске (+42, всего 948), Кировске (+3, всего 306), Ковдорском районе (+16, всего 324), Кольском районе (+3, всего 679).

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