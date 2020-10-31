Подготовка площадки для рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная» в Мурманской области подходит к концу

Рекультивация пометохранилища идет со второй попытки. Фото: правительство Мурманской области

Процесс рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная» проверили сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии совместно с мурманским межрайонным природоохранным прокурором. Подготовка площадки завершается, ее покрывают грунтом, готовят котлованы и основания для заглубленных емкостей. Проведение работ соответствует календарному графику.

Рекультивация выполняется в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология». Стоимость работ составляет 461,6 миллионов рублей.

До 2022 года планируется построить линию электропередачи, закупить и смонтировать природоохранное оборудование, чтобы очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тысяч тонн отходов куриного помета IV класса опасности.

- В ходе рекультивации будет обеспечен экологический мониторинг состояния и изменение параметров окружающей среды на объекте, - сообщает министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Напомним, что работы на фабрике начались еще летом 2019, но процесс застопорился из-за недобросовестного подрядчика. Сейчас рекультивация выполняется группой компаний «ЕКС».

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