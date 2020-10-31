В Мурманской области отдельные категории граждан смогут оформить визу в Финляндию

В Финляндию можно оформить визы, но туристам пока придется подождать. Фото: Александр ГЛУЗ

С 10 ноября в визовом центре Финляндии в Мурманске появилась возможность оформления визы, но воспользоваться ею смогут не все.

Оформление документов возможно для членов семьи граждан ЕС и Финляндии, на которых действует директива ЕС/2004/38. Помимо этого путь открыт для медицинских специалистов и ученых, а также персонала по уходу за пожилыми людьми. Пересечь границу могут сотрудники пограничных служб и работники транспортных служб, занимающиеся международными перевозками, а также, по необходимости, другие транспортные служащие.

Приезд в Финляндию возможен для дипломатов, сотрудников международных организаций, военных служащих и работников гуманитарной помощи, которые работают в этой стране.

Владельцы недвижимости, которую нужно обслужить или отремонтировать, могут приехать, представив документы о праве собственности и подтверждение причины приезда в Финляндию.

Выехать из Мурманской области смогут пассажиры с неотложными семейными обстоятельствами, родители несовершеннолетних, гражданские супруги лиц, проживающих в Финляндии.

Кроме этого возможность имеют транзитные пассажиры, которые едут в страны, не входящие в Шенгенское Соглашение, а также граждане, требующие международной защиты или путешествующие по другим гуманитарным причинам.

Для соблюдения безопасности в условиях пандемии, приняты меры в виде предварительной записи клиентов, бесконтактного досмотра при входе, санитарной обработки, использования перчаток и масок, а также соблюдения социальной дистанции в процессе подачи заявления.

- Мы заботимся о безопасности и здоровье всех наших клиентов и сотрудников, учитывая действующие правила социальной дистанции из-за распространения COVID-19. По согласованию с Министерством иностранных дел Финляндии посещение визового центра возможно только по предварительной записи, - сообщает визовый центр Финляндии.

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