В Мурманской области начинается суд над парочкой, забившей знакомого до смерти

Мужчина и женщина забили знакомого до смерти. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области 30-летнюю жительницу Заполярного и 31-летнего жителя поселка Лиинахамари будут судить за то, что они забили знакомого до смерти.

Трагедия разыгралась в ночь на 18 января 2020 года. Двое мужчин и женщина находились в квартире одного из домов в городе Заполярный. Между ними произошел конфликт. В какой-то момент мужчина и женщина стали бить руками и ногами знакомого 1970 года рождения. Мужчина скончался от полученных телесных повреждений. Как позже установило следствие, обвиняемые нанесли потерпевшему не менее 24 ударов по телу и голове.

- В отношении ранее судимых мужчины и женщины было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе предварительного следствия обвиняемые частично признали вину в инкриминируемом преступлении. Оба находятся под стражей, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мурманской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Печенгский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

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