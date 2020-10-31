Под Мурманском в ДТП попала "скорая помощь"

"Скорая" столкнулась с "ВАЗ". Фото: скриншот видео

На дорогах Мурманской области продолжают происходить серьезные аварии. Одна из них случилась под Мурманском днем 30 октября с участием спецмашины.

- Около 15 часов в районе 1378 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля "ВАЗ-2115" по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручения УГИБДД России по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске на пешеходном переходе сбили мужчину - водитель не уступил ему дорогу. А ранее тоже в областном центре на оживленном перекрестке с грузовиком столкнулась маршрутка, у которой во время движения отказали тормоза.

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