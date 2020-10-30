В Апатитах нашли сбежавших из психбольницы пациентов

Мужчины ушли из психбольницы в одних тапочках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 11 октября из психиатрической больницы на улице Сосновой ушли два пациента. Точнее, ушли - мягко сказано: 34-летний и 47-летний мужчины в одних тапочках и без верхней одежды выпрыгнули из окна на втором этаже, и след их простыл.

Впрочем, выяснилось, что полиция быстро нашла северян.

- Их обнаружили на следующий день по месту жительства, - сообщил источник "КП".

Одного из мужчин даже "сдал" родственник: он пришел к правоохранителям и сообщил, что мужчина находится у себя в квартире и никто его не скрывает. К слову, лечение обоих пациентов хоть и носит регулярный характер, но не является обязательным.

Напомним: Кировский психоневрологический интернат закрыли на карантин и перевели на закрытый режим работы из-за вспышки коронавируса. Там уже умерли три пациента, заразившиеся новой опасной инфекцией.

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