Погода в Мурманске и области на 31 октября и 1 ноября 2020 года: небольшой снег и температура ниже нуля

В Мурманской области пока мягкая осень. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Рабочая неделя выдалась теплой, а что подарят нам выходные? Будет ли по закону подлости погода портиться, когда наконец появилось время для прогулок?

31 октября регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью пойдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. В отдельных районах возможны туман и изморозь. Ветер западный, юго-западный умеренный. В течение суток будет держаться температура -1-6 градусов, ночью при прояснениях -8-13. Местами все еще сохраняется гололедица.

- 1-2 ноября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. В этот период по Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

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