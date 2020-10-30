Какие машины самые популярные у жителей Мурманской области

В Мурманской области назвал самые популярные марки машин. Фото: Олег УКЛАДОВ

На вкус и цвет товарищей нет. Но все-таки часто мы совпадаем в предпочтениях.

Названы самые популярные у жителей Мурманской области марки машин. Составил его портал "Хибины.com", основываясь на объявлениях о покупке и продаже авто.

В топ-5 самых популярных отечественных авто вошли "ВАЗ" (Lada), "УАЗ", "ГАЗ2, "ЗАЗ" и "Москвич". Жители Кольского полуострова предпочитают "ВАЗ Нива 4х4 – 2121"; Lada – 2115; "УАЗ Patriot", "ГАЗ Газель" и Lada – 2112.

Среди иномарок лидируют такие марки, как Haval, Renault, Ford, Kia и Toyota.

При этом средний возраст машин, которые продают в Мурманской области, 12 лет. Большинство жителей региона предпочитают машины с механикой.

"Комсомолка" составила для водителей путеводитель с советами по уходу за машинами и ремонту автомобилей в Мурманской области.

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