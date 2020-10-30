Депутат Мурманской областной Думы отдыхает в Чечне на базе центра подготовки спецназа

Максим Белов побывал в Карелии на соревнованиях по страйкболу.

В этом году многие проводят отпуска на Родине, ведь коронавирус закрыл границы. Но это не повод грустить, а шанс открыть для себя красоту нашей страны.

Вот и депутат Мурманской областной Думы Максим Белов свой отдых проводит в Республике Чечня. Не все знают, что народный избранник очень любит страйкбол. Около месяца назад он приезжал в Карелию на очередные соревнования, а теперь и в отпуск уехал с экипировкой.

Депутат Максим Белов много лет увлекается страйкболом.

- Следующая остановка - город Гудермес! - написал Максим Белов в своем Instargam.

В этом городе находится база центра подготовки спецназа (при Российском университете спецназа), где собираются любители страйкбола. Их ждут и тренировки, и соревнования. Вот и в октябре полигон стал точкой притяжения для спортсменов со всей страны.

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