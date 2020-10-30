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Экономика

На корректировку бюджета Мурманска нашли 506 миллионов рублей

Городская казна может недополучить по итогам года больше миллиарда рублей
Ника СВЕТЛОВА
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На заседании Совета депутатов Мурманска стало известно, что город получит почти полмиллиарда на корректировку бюджета. Фото: горсовет

На заседании Совета депутатов Мурманска стало известно, что город получит почти полмиллиарда на корректировку бюджета. Фото: горсовет

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на бюджетах всех уровней. Казна Мурманска, например, может недополучить по итогам года почти миллиард рублей.

На этой неделе губернатор Мурманской области сообщил о важном решении - федеральный центр поможет региону.

- Ведется работа над сбалансированностью бюджетов муниципалитетов. С итогом оценки предыдущих периодов были выделены 422 миллиона рублей в качестве дотаций по соответствующей методике. Еще 575 миллионов рублей выделены на зарплаты бюджетников, - уточнил Андрей Чибис.

А 29 октября на пятнадцатом заседании Совета депутатов глава администрации Мурманска Евгений Никора рассказал о том. что на одну из дыр в казне нашлась заплатка.

– Ситуация сложная для всех, Мурманск – не исключение. Мы очень надеялись на региональную поддержку, активные переговоры с правительством области велись с лета. И сегодня можно смело говорить о том, что поддержка у нас есть: 506 миллионов рублей поступят в городскую казну, - уточнил Евгений Никора. Сумма будет поступать в город по частям. Первая уже получена.

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