На корректировку бюджета Мурманска нашли 506 миллионов рублей

На заседании Совета депутатов Мурманска стало известно, что город получит почти полмиллиарда на корректировку бюджета. Фото: горсовет

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на бюджетах всех уровней. Казна Мурманска, например, может недополучить по итогам года почти миллиард рублей.

На этой неделе губернатор Мурманской области сообщил о важном решении - федеральный центр поможет региону.

- Ведется работа над сбалансированностью бюджетов муниципалитетов. С итогом оценки предыдущих периодов были выделены 422 миллиона рублей в качестве дотаций по соответствующей методике. Еще 575 миллионов рублей выделены на зарплаты бюджетников, - уточнил Андрей Чибис.

А 29 октября на пятнадцатом заседании Совета депутатов глава администрации Мурманска Евгений Никора рассказал о том. что на одну из дыр в казне нашлась заплатка.

– Ситуация сложная для всех, Мурманск – не исключение. Мы очень надеялись на региональную поддержку, активные переговоры с правительством области велись с лета. И сегодня можно смело говорить о том, что поддержка у нас есть: 506 миллионов рублей поступят в городскую казну, - уточнил Евгений Никора. Сумма будет поступать в город по частям. Первая уже получена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бюджет Мурманской области хотят скорректировать Ресурсоснабжающей компании помогут после падения платежей из-за коронавируса с учетом выделения 600 миллионов рублей для "Мурманэнергосбыта". Ресурсоснабжающей компании помогут после падения платежей из-за коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru