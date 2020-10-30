Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 октября 2020 года составило 294 человека

Число умерших от коронавируса в Мурманской области с начала пандемии составляет 294 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 октября в Мурманской области установили антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки: шесть человек! Это максимальное значения с начала пандемии.

30 октября тоже не радует новостями. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки умерли четыре человека, которым был поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция". Общее число умерших составляет 294 человека.

С марта в Мурманской области уже 19656 заболевших COVID-19, 15855 человек выздоровели.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 199 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 1961), Оленегорске (+29, всего 571), Кандалакшском районе (+7, всего 384), Апатитах (+8, всего 531), Мончегорске (+20, всего 906), Кировске (+3, всего 303), Ковдорском районе (+9, всего 308), Кольском районе (+6, всего 676).

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