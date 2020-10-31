Какие ограничительные меры из-за коронавируса действуют в разных региона Северо-Западного федерального округа

В каждом субъекте самостоятельно решают, как бороться с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Регионы нашей страны по-разному справляются с пандемией, соответственно и ограничения везде свои. Чем же отличаются меры предосторожности в субъектах Северо-Западного федерального округа?

Так, например, Ленинградскую область разделили на две части «красную» и «желтую». В первой ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей и ограничили массовые мероприятия до 75 человек. Во второй же зоне запрет коснулся только мероприятий до 300 человек.

Интересно, что в Республике Карелия и Псковской области несовершеннолетние не могут ходить в торговые центры без родителей. Кроме этого в Карелии на мероприятиях может быть до 50 человек.

В Коми, Санкт-Петербурге, Архангельской и Калининградской областях также, как и в Заполярье, рестораны и клубы не могут работать с 23.00 до 6.00.

В отличие от Мурманской области, где большинство школьников учатся в обычном режиме, в Вологодской области введены досрочные каникулы.

Новгородская область перевела 5% сотрудников на удаленный режим, а в Ненецком автономном округе продлили режим повышенной готовности.

В нашем регионе самоизоляцию для северян старше 65 лет возобновили 14 октября. В Калининградской и Архангельской областях принята та же мера.

Масочный режим и запрет массовых мероприятий сохранялся в Заполярье, начиная с весны, и продолжается по сей день. Калининградская область одна из немногих, где также нужно носить маски.

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