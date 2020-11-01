Над Баренцевым морем прошли тренировочные полеты вертолетов

Вертолеты взлетали с аэродрома базирования Североморск-1.

Тренировочные полеты и посадка вертолетов Ка-27 на палубу фрегата «Адмирал Касатонов» прошла в Баренцевом море. Вертолеты взлетали с аэродрома базирования Североморск-1, туда же они вернулись после успешного выполнения поставленных задач.

– Тренировки вертолетчиков прошли после выполнения кораблем ракетной стрельбы. Пилоты вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолетного противолодочного авиаполка Северного флота отработали по нескольку посадок на палубу на ходу и во время дрейфа корабля, – сообщили в пресс-службе Северного флота.

Под контролем опытных летчиков самостоятельную посадку и взлет с вертолетной площадки фрегата «Адмирал Касатонов» произвел молодой пилот.

«Адмирал Касатонов» - российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22350.

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