Условно осужденные в Мурманской области могут стать волонтерами и получить шанс на досрочную отмену наказания

Фонд предложил тем, кто готов помогать, работу поваров и их помощников, строителей-ремонтников, грузчиков, сотрудников пунктов раздачи бесплатного питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской подписало соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Добрый мир» и присоединилось к волонтерскому проекту. Осужденные к наказаниям без изоляции от общества могут стать волонтерами и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Фонд предложил тем, кто готов помогать, работу поваров и их помощников, строителей-ремонтников, грузчиков, сотрудников пунктов раздачи бесплатного питания. Один осужденный, состоящий на учете УИИ, уже высказал готовность принять участие и сейчас помогает готовить горячие обеды. В свою очередь в УИИ отмечают, что выполнение общественно-полезных работ увеличивает шансы досрочной отмены условного осуждения.

– В перспективе может быть рассмотрен вопрос об организации отбывания наказания в виде обязательных работ на объектах Фонда. Для реализации данного направления взаимодействия необходимо будет подготовить все необходимые документы о включении «Доброго мира» в перечень организаций, имеющих право привлекать к работе данную категорию граждан, – отметил врио начальника УИИ УФСИН России по Мурманской области Константин Попов.

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