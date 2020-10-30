Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Уроженка Мурманска Яна Куницкая вошла в топ-5 сильнейших женщин-бойцов ММА в России и СНГ

Яна Куницкая выступает в легчайшем весе
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Яна Куницкая делает успешную карьеру.

Яна Куницкая делает успешную карьеру.

За успехами уроженки Мурманска Яны Куницкой следят миллионы людей по всему миру, которые увлекаются единоборствами. Напомним: северянка своим трудом и упорством смогла стать бойцом в UFC. А теперь стало известно, что она вошла в топ-5 лучших спортсменок в ММА в России и СНГ.

Такой рейтинг по итогам онлайн-опроса составил портал "ТурСтат" представил список лучших женщин в смешанных единоборствах в России и странах СНГ

- В первую десятку лучших женщин-бойцов ММА в России и СНГ вошли Валентина Шевченко (Кыргызстан), Лиана Джоджуа (Грузия), Анастасия Янькова (Россия), Мария Агапова (Казахстан), Яна Куницкая (Россия), Александра Албу (Молдова), Антонина Шевченко (Кыргызстан), Лилия Казак (Беларусь), Лилия Шакирова (Узбекистан) и Ирина Алексеева (Россия), - сообщает компания.

За уроженку Мурманска проголосовали 8% опрошенных. Яна Куницкая входит в первую десятку рейтинга сильнейшей лиги мира UFC в легчайшем весе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бой мурманчанки Яны Куницкой в Лас-Вегасе войдет в учебники истории UFC. Северянка одержала победу над литовкой Юлией Столяренко (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru