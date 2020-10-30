Уроженка Мурманска Яна Куницкая вошла в топ-5 сильнейших женщин-бойцов ММА в России и СНГ

Яна Куницкая делает успешную карьеру.

За успехами уроженки Мурманска Яны Куницкой следят миллионы людей по всему миру, которые увлекаются единоборствами. Напомним: северянка своим трудом и упорством смогла стать бойцом в UFC. А теперь стало известно, что она вошла в топ-5 лучших спортсменок в ММА в России и СНГ.

Такой рейтинг по итогам онлайн-опроса составил портал "ТурСтат" представил список лучших женщин в смешанных единоборствах в России и странах СНГ

- В первую десятку лучших женщин-бойцов ММА в России и СНГ вошли Валентина Шевченко (Кыргызстан), Лиана Джоджуа (Грузия), Анастасия Янькова (Россия), Мария Агапова (Казахстан), Яна Куницкая (Россия), Александра Албу (Молдова), Антонина Шевченко (Кыргызстан), Лилия Казак (Беларусь), Лилия Шакирова (Узбекистан) и Ирина Алексеева (Россия), - сообщает компания.

За уроженку Мурманска проголосовали 8% опрошенных. Яна Куницкая входит в первую десятку рейтинга сильнейшей лиги мира UFC в легчайшем весе.

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