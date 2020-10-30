ДТП в Мурманске: на улице Свердлова сбили мужчину

Водитель не пропустил пешехода на "зебре". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще не все водители Мурманской области успели адаптироваться к тому, что темнеет теперь рано, а на дорогах скользко. Да и пешеходы упорно выбирают верхнюю одежду темных тонов, забывая о светоотражателях. Печальный итог - увеличение числа аварий на дорогах.

29 октября ДТП произошло в Ленинском округе Мурманска.

- В 17.20 в районе дома 40/1 на улице Свердлова водитель автомобиля Fiat, двигаясь по улице Свердлова со стороны улицы Гаджиева, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: 29 октября в Мурманске маршрутка, у которой отказали тормоза, врезалась в грузовик.

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