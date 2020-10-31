Реки с потолка и старые бойлеры: Губернатор Мурманской области провел личный прием граждан

Большинство северян на личном приеме у губернатора жаловались на ЖКХ. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел личный прием граждан. Большинство заданных мурманчанами вопросов касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сразу несколько человек пожаловались на протекающие кровли. Жалоба поступила на работу ООО «Севжилсервис» в многоквартирном доме 32/3 на улице Чумбарова-Лучинского. Реки воды с потолка регулярно мучают и жителей дома 2/12 по улице Володарского, несмотря на то, что этим летом начали ремонтировать прохудившуюся крышу.

Андрей Чибис дал поручение разобраться в ситуации руководителю областной Государственной жилищной инспекции, кроме того провести проверку управдома и проконтролировать ход работ. А ситуацию с ремонтом крыши взял под свой контроль. Во время приема был поднят вопрос замены изношенных водонагревателей и предложение о создании в Мурманской области института уполномоченного по правам собственников помещений в многоквартирных домах.

– Подобный формат работы с населением через общественные приемные позволяет прорабатывать и решать личные вопросы каждого обратившегося гражданина. Но в период пандемии коронавируса проводить чаще подобные встречи, к сожалению, невозможно. Обратиться ко мне с проблемой, которую по каким-то причинам не могут или не хотят решать руководители на местах, всегда можно, используя различные каналы связи, в том числе аккаунты в социальных сетях, – сказал Андрей Чибис, подводя итоги приема граждан.

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