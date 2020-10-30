Правительство Мурманской области передает часть машин из своей автобазы врачам

Правительство Мурманской области передает машины из своего автопарка медработникам. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Ситуация складывается непростая, поэтому в правительстве региона принимают новые меры.

Так, в поликлиниках приостанавливаются диспансеризация и профосмотры, вопросы плановой госпитализации для каждой больницы будут решаться индивидуально. Также в "белом доме" решают вопрос с транспортом для людей в белых халатах.

- Принято решение передать часть автомобилей из автобазы правительства Мурманской области врачам, чтобы медики могли оперативно посещать пациентов с ОРВИ и гриппом, - уточнил губернатор Заполярья Андрей Чибис.

Напомним: на этой неделе в Мурманскую область приехали восемь новеньких карет скорой помощи, которые будут распределены между разными междучреждениями, в том числе находящимися в Мурманске и в Апатитах.

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