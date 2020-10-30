В Мурманске ищут новую семью для пса, оставленного на трассе "Кола"

Руби очень нужен дом! Фото: Светлана Сизоненко

Молодого пса по имени Руби нашли на трассе "Кола" на выезде с дачного некоммерческого партнерства "Рублево". Он ждал хозяина на обочине. сидел долго, да никто не пришел. Примерный возраст брошенного питомца около года, он кастрирован, привит и приучен к сухому и влажному корму.

- Видно, что с ним занимались. Он после прогулки спокойно заходит в подъезд, не боится лифта и машины, прекрасно ведет себя в транспорте. Пес также знает ванную и сушку, то есть с собакой занимались и вкладывали в нее душу, время и деньги. Руби холеный, чистый, ласковый и, самое главное, очень уравновешенный пес! – рассказала куратор животного Светлана Сизоненко на своей странице «ВКонтакте».

На данный момент собака находится на кинологической передержке. Руби любит активные прогулки, почесывания и объятия. Дружелюбен с человеком и не агрессивен, понимает все с полуслова, хорошо ведет себя на поводке. Кроме этого пес ладит с детьми, не вступает в ссоры с другими собаками и равнодушен к котам. Однако будущим хозяевам все же нужно будет продолжить воспитание питомца.

Руби планируют отдать по договору дарения с испытательным сроком в ответственную, любящую и желательно активную семью, потому что он любит побегать.

Чтобы приютить четвероногого друга, можно обратиться к его куратору Светлане Сизоненко по номеру 8-921-167-25-52.

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