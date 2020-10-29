Мурманск, Апатиты, Кольский район, Видяево и Причальный получили новые кареты скорой помощи

В Мурманскую область закупили восемь новых машин скорой помощи. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 октября подразделению станции скорой помощи Мурманской области передали 8 новых автомобилей марки «ГАЗ». Кареты скорой помощи поступили в регион в рамках федеральной поставки для борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Стоимость всех машин составляет 27,2 миллиона рублей.

«Скорые» распределили между подстанциями в Апатитах, Кольском районе, Видяево, микрорайоне Причальное и Мурманске. Использовать их начнут со следующей недели.

В автомобилях есть вся необходимая техника: дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови, реанимационные наборы, термоодеяла, противоэпидемические комплекты, средства для оказания помощи новорожденным.

- В прошлом году мы получили серьезную поддержку из резервного фонда – 630 миллионов рублей. За счет этих средств мы практически для каждой районной больницы приобрели современные маммографы. По итогам визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина принято решение оказать Мурманской области федеральную поддержку на сумму 300 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования для областной клинической больницы. Мы рассматриваем аппараты МРТ и КТ, так как такие обследования востребованы, – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В 2020 году в Заполярье закупили 43 кареты скорой помощи, 32 из которых оплачены за счет федеральных средств, 8 за счет регионального бюджета и 2 спонсорами Апатитско-Кировской ЦГБ. Таким образом, за полтора года увеличилось число машин, износ которых меньше пяти лет.

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