Погода в Мурманске и области на 30 октября 2020 года: мокрый снег и сильная гололедица

На дорогах Мурманской области скользко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 октября в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами в регионе будет как обычный, так и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в некоторых районах сильный. Температура воздуха ночью 0 до -5 градусов, а днем будет колебаться от +2 до -3 градусов. Местами возможна сильная гололедица, поэтому на дорогах стоит быть аккуратнее.

- 29-30 октября наш регион будет находиться под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +3, днем от 0 до +5. 31 октября на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: осадки прекратятся, температура воздуха понизится, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

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