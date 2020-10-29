Видео, как в Мурманске установили мировой рекорд по буксировке барка "Седов"

(Справа-налево) Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, мурманчанин Леон Мирошник, Евгений Казаков из Калининграда и Евгений Марков из Омска. Фото: Дмитрий Дубов

25 октября в Мурманске был установлен мировой рекорд по буксировке самого большого парусника в мире "Седов".

Напомним: три силача - Леонтий Мирошник, Евгений Казаков и Евгений Маркову - смогли сдвинуть барк водоизмещением более 7 тысяч тонн на 3.25 метра. Никто до них этого не делал. Впрочем, богатыри могли бы и дальше отбуксировать "Седов", да только закончилась лестница, за которую они цеплялись, пока тащили это красивое судно.

С атлетами встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, чтобы вручить им соответствующие сертификаты и благодарственные письма.

- Сильнейшие люди страны установили командный мировой рекорд, а, значит, и рекорд России. За две минуты атлеты сдвинули с места легендарный барк. Такого в мире не делал никто. Тянули грузовики и самолеты, а "Седов" весит как сорок самолетов. Очень рад, что самый значимый рекорд 2020 года установлен именно в Мурманске. Ведь в нашем регионе живут самые сильные духом люди. Поздравляю спортсменов!, - отметил Андрей Чибис.

Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко уточнил, что рекорд станет только одним из целой череды достижений. Богатыри готовы замахнуться даже на ледокол.

- Чтобы побить этот рекорд, понадобится не один десяток лет. Впервые в мире три сильнейших атлета, члены Федерации силового экстрима России отбуксировали барк "Седов" весом более 7 тысяч тонн, – отметил Василий Грищенко.

А пока северяне могут посмотреть видео, как устанавливался рекорд. Его представило правительство Мурманской области.

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