В Териберке разгорается спор из-за отсутствия уличного освещения

Жители Териберки пожаловались на темноту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Териберке между жителями и администрацией разгорается спор из-за отсутствия уличного освещения. Жители улицы Пионерская опубликовали в "ВКонтакте" пост, в котором пытаются узнать, когда возобновит работу уличное освещение.

- Администрация, скажите, пожалуйста, когда будет уже свет на Пионерской, 14. Достали уже, кого винить станете? - не сдержала эмоций Лидия Пушкарь.

В комментариях к публикации ответ дает глава поселения Териберка Елена Крывонос.

- На доме пробило кабель, который под землей. К сожалению, искать, где пробило, и менять слишком долго и затратно, и надо пересекать асфальт. Приняли решение тянуть новую линию "воздушкой". Но надо было заказать и закупить кабель и комплектующие. И найти специалиста, кто полезет на опоры. К сожалению, за соседним углом магазина с комплектующими и кабелем не оказалось. Пришлось ждать с доставку с Питера. Линию почти протянули. Это для тех, кто здесь пытается раздуть негатив. Почему фото выложено с обратной стороны дома? Не с лицевой, где выход на главную дорогу, и где возле каждого подъезда горит подъездное освещение? Для того, чтобы скандал устроить? - говорится в ответе главы поселения.

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