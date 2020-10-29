Житель Апатитов вывез на эвакуаторе чужую машину, разрубил ее топором и сдал на металлолом

Апатитчанин разрезал машину и сдал на металлолом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апатитчанин, заметив бесхозный автомобиль, решил поживиться за его счет, но стал фигурантом уголовного дела.

Некоторое время назад в дежурную часть полиции в Апатитах обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то украл его Toyota, которая была припаркована у гаража на улице Козлова. По словам хозяина, машина была сломана. Ущерб владелец оценил в 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили судьбу автомобиля. Как оказалось, 32-летний безработный житель Апатитов заметил у гаражей «бесхозный» автомобиль.

– На арендованном эвакуаторе северянин привез чужое имущество к промзоне, где, используя кувалду и топор, разрубил транспортное средство на части и сдал их на металлолом. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды, – сообщили в МО МВД России «Апатитский».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Максимальный срок, который грозит подозреваемому, шесть лет лишения свободы.

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