ДТП в Мурманске: у маршрутки отказали тормоза, и она врезалась в грузовик

У маршрутки отказали тормоза на оживленном участке. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

К техническому состоянию общественного транспорта не даром предъявляют серьезные требования: все-таки не дрова возят.

Владельцы маршруток часто закрывают глаза на техосмотр, и зря! Напомним: однажды в Мурманске у маршрутки отвалился задний мост. А 29 октября в областном центре произошла новая авария с участием автобуса малой вместимости.

Днем четверга у пересечения проспектов Кольский, Ленина и Кирова у маршрутки №51 отказали тормоза, и она догнала едущий впереди грузовик, который тормозил на светофоре.

- В данной аварии никто не пострадал, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

И это большое счастье, ведь в маршрутке были пассажиры. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются госавтоинспекторы.

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