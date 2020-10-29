29 октября 2020 года в Мурманской области зафиксировали максимальное количество умерших от коронавируса с начала пандемии

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 октября 2020 года составило 290 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 октября 2020 года оперативный штаб по коронавирусу при правительстве Мурманской области сообщил о семи летальных случаях от COVID-19 за сутки, что стало рекордом по смертям с начала пандемии. Однако позже в штабе уточнили, что на самом деле антирекорда не было: произошла техническая ошибка.

Поэтому до сегодняшнего дня максимальное число умерших от коронавируса за сутки в нашем регионе составляло пять человек. Однако 29 октября 2020 года стало известно о шести новых умерших. И это уже антирекорд. Общее количество умерших составляет 290 человек.

С начала пандемии в Мурманской области 19457 заболевших COVID-19, 15673 человек выздоровел.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 197 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1952), Оленегорске (+31, всего 542), Кандалакшском районе (+5, всего 377), Апатитах (+9, всего 523), Мончегорске (+18, всего 886), Кировске (+8, всего 300), Терском районе (+1, всего 42), Ловозерском районе (+6, всего 97), Ковдорском районе (+2, всего 299), Кольском районе (+6, всего 670).

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