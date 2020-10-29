На выплаты ветеранам боевых действий в Мурманской области, которым нужно жилье, не нашлось денег

В федеральной казне не нашлось нужной суммы для решения жилищного вопроса ветеранов боевых действий Мурманской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В апреле этого года Мурманская областная Дума направила председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину обращение по поводу ветеранов боевых действий. Парламентарии отметили, что эта категория северян незаслуженно обделена - многим до сих пор не помогли с жильем.

- По состоянию на 1 января 2020 года, в списке ветеранов боевых действий, вставших на жилищный учет в Мурманской области до 1 января 2005 года, состоит 19 человек. Эти граждане уже более 15 лет стоят в очереди на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года, является обязательством Российской Федерации и предусматривает ежегодное предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на реализацию переданных государственных полномочий, - говорилось в обращении.

В Москве региону выделили федеральную субвенцию на 2020 год - 4 миллиона рублей, но на эти деньги можно помочь только трем ветеранам. На 2021 год размер субвенции должен быть не менее 34,8 миллионов рублей.

Увы, центр в непростое коронавирусное время отказал Мурманской области в нужной сумме. Эту непростую тему снова подняли на последнем заседании регионального парламента. Средства придется искать за счет внебюджетных источников. При этом с вопросом единовременной выплаты будут разбираться во время планирования бюджета на 2021 год.

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