Бюджет Мурманской области хотят скорректировать с учетом выделения 600 миллионов рублей для "Мурманэнергосбыта"

Корректировка бюджета стала необходима потому, что из региональной казны выделили 600 миллионов рублей "Мурманэнергосбыту" по государственным гарантиям. Фото: Олег ЗОЛОТО

На очередном заседании Мурманской областной Думы, состоявшемся 29 октября, были рассмотрены изменения в бюджет на 2020 году и плановые 2021 и 2022 года.

Корректировка, ставшая последней в текущем году, стала необходима потому, что из региональной казны выделили 600 миллионов рублей "Мурманэнергосбыту" по государственным гарантиям. Из-за пандемии коронавируса собираемость по платежам от населения сильно упала, тем более, что она плавно переросла в отпускной период, когда традиционно северяне меньше платят за ЖКХ. Как уточнил министр ЖКХ Дмитрий Латышев, сейчас суммарная задолженность по региону составляет свыше 10 миллиардов рублей, в том числе 6 миллиардов приходятся на "МЭС".

Как уточнил и.о. министра финансов Заполярья Михаил Селезнев, с учетом выделенной суммы был установлен верхний предел государственного долга Мурманской области, который на 1 января 2021 года составит 23,5 миллиарда рублей. Объем бюджетных ассигнований на исполнение госгарантий на 2020 год установлен в размере 0 рублей, на 2021 год - 500 миллионов, на 2022 год - 600 миллионов.

При этом депутаты подняли тему, что помощь нужна не только крупнейшей ресурсоснабжающей компании, но и ее маленьким коллегам.

- Помимо "МЭС" в области работает 30 теплоснабжающих компаний. Мы не можем пока оценить их финансовое положение, но уже слышим жалобы. В том числе не хватает средств на приобретение топлива. Они поступили из Оленегорска, есть вопросы по Корзуново, где топлива осталось мало. При этом мы только начали отопительный период. Также есть другие ресурсоснабжающие компании, которым в неполном объеме были предусмотрены ассигнования по субсидиям, в этом году в бюджете заложена только половина от суммы прошлого года, - отметил депутат Борис Пищулин.

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